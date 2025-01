Wolfsburg: Drei Neuzugänge im Anflug?

Der VfL Wolfsburg hat einen weiteren Neuzugang an der Angel. Nach Informationen von ‚Sky‘ könnte Rechtsverteidiger Mads Roerslev (25) per Leihe in die Autostadt wechseln. Gespräche mit dem FC Brentford seien bereits angelaufen.

Beim Premier League-Klub besitzt der Däne (ein Länderspiel) noch einen Vertrag bis 2026, stand in den vergangenen Wochen regelmäßig in der Startelf. Roerslev wäre eine Alternative zu Kiliann Sildillia (22) – mit dem Franzosen ist sich Wolfsburg zwar einig, die Verhandlungen mit dem SC Freiburg stocken allerdings.

Deutlich weiter ist der VfL unterdessen bei Roerslevs Landsmann Andreas Skov Olsen (25). Mit dem FC Brügge haben sich die Wölfe auf eine 15-Millionen-Ablöse geeinigt. Der Däne ist ebenfalls für die rechte Seite eingeplant, aber offensiver orientiert als Roerslev oder Sildillia.

Noch nicht absehbar ist, ob Wolfsburg den Zuschlag bei Innenverteidiger Kevin Diks (28/FC Kopenhagen) erhält. Auch Borussia Mönchengladbach mischt hier kräftig mit. Fix sind derweil bereits die Abgänge von Rechtsfuß Ridle Baku (26/RB Leipzig) und Innenverteidiger Cédric Zesiger (26/per Leihe zum FC Augsburg).