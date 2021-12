Eintracht: Glasner hält an Lammers fest

Oliver Glasner glaubt an den verspäteten Durchbruch seines Leihstürmers Sam Lammers (24). „Wir werden ihn weiter unterstützen“, stellt der Trainer von Eintracht Frankfurt gegenüber der ‚Bild‘ klar, „er ist sehr ehrgeizig und versucht, alles umzusetzen. Ich bin zuversichtlich, dass Sam immer besser Fuß fassen und noch wichtige Tore für uns schießen wird.“

Bislang hat sich Glasners Wunsch noch nicht recht erfüllt. Lammers tat sich in den ersten Monaten schwer, den intensiven Fußball in der Bundesliga zu adaptieren. Entsprechend litt seine Torquote (zwei Tore in 15 Einsätzen). Im vergangenen Sommer war der Niederländer auf Leihbasis von Atalanta Bergamo zur SGE gewechselt. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart.