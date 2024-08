Fortuna geht leer aus bei Raman

Aus der Rückkehr von Angreifer Benito Raman zu Fortuna Düsseldorf wird wohl nichts. Der Transferjournalist Sacha Tavolieri berichtet, dass der belgische Erstligist KV Mechelen den Zuschlag erhält. Mit Samsunspor sei bereit alles vereinbart und Raman schon auf den Weg in seine Heimat, um den Transfer abzuschließen.

Wie schon angedeutet war Raman auch als Rückkehrer in Düsseldorf im Gespräch, doch eine Einigung blieb aus. Die von Samsunspor geforderte halbe Million Euro Ablöse wollte der Zweitligist nach dem jüngsten Stand nicht zahlen. So geht die Karriere des 29-jährigen Flügelstürmers in Belgien weiter.