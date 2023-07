Torwart-Suche: Grabara im zweiten Anlauf zu Bayern?

Viele Namen wurden schon beim FC Bayern für die vakante Torwart-Position gehandelt: Bono (32/ FC Sevilla), Giorgi Mamardashvili (22/ FC Valencia), Thomas Strakosha (28/ FC Brentford), Dominik Kotarski (23/ PAOK Saloniki) oder zuletzt auch Oliver Baumann (33/TSG Hoffenheim). Weil die Rückkehr von Manuel Neuer (37) noch immer nicht absehbar ist, fahnden die Münchner intensiv nach einem potenziellen Konkurrenten für die Torwart-Legende.

In diesem Zuge sind die Bayern-Bosse jetzt in Dänemark fündig geworden. Laut dem polnischen Portal ‚Meczyki.pl‘ beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister mit Kamil Grabara vom FC Kopenhagen. Der 24-Jährige ist dem Bericht zufolge eine interessante Option für die Bayern. Ein baldiger Abschied aus Kopenhagen sei grundsätzlich wahrscheinlich – mehrere nicht genannte Klubs aus Europas Top-fünf-Ligen sollen ebenfalls Interesse an Grabara bekunden.

Nicht zum ersten Mal wird der Pole an der Säbener Straße gehandelt. Berichten zufolge setzte sich Bayern bereits im vergangenen Winter-Transferfenster intensiv mit dem Nationalspieler auseinander. Letztlich entschieden sich Münchner allerdings für Yann Sommer, der für acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach kam. Ebenjener steht nun vor dem Wechsel zu Inter Mailand.