Karriereende: Alaba trifft wichtige Entscheidung

David Alaba möchte sich gegenwärtig noch keine Gedanken über sein Karriereende machen. Diese Entscheidung habe der 32-jährige Innenverteidiger von Real Madrid während seiner Genesungszeit nach seinem Kreuzbandriss inklusive Knorpelschaden im Dezember 2023 getroffen, wie er der ‚Sport Bild‘ verrät: „Ich habe ein Jahr verloren, das ich sicherlich hinten dranhängen möchte. Vor der Verletzung habe ich darüber ein wenig nachgedacht. Dann kamen andere Prioritäten und Gedanken. Ich bin einfach froh, wieder das tun zu können, was ich am meisten liebe. Wie mein Ende der Karriere irgendwann aussieht, […] das steht nicht auf einem Zettel.“

Als gutes Vorbild in dieser Hinsicht nennt der österreichische Nationalspieler einen Ex-Kollegen: „Toni Kroos hat die Entscheidung über sein Karriereende sehr bewusst getroffen. Er hat seine Karriere an der Spitze des Berges beendet, obwohl er noch ein paar Jahre auf sehr hohem Level hätte Fußball spielen können. Er war ein herausragender Spieler, ein super Typ. Ich habe es geliebt, mit ihm zu spielen.“ Mitte Januar feierte Alaba nach fast 13 Monaten sein Comeback im Real-Trikot. Der Vertrag des Verteidigers in Madrid läuft noch bis 2026. Wie es danach weitergeht, steht noch nicht fest.