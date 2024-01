Werder: Zetterer weckt Interesse

Beim SV Werder Bremen muss man sich mit dem Interesse anderer Klubs an Stammkeeper Michael Zetterer auseinandersetzen. Laut der ‚Bild‘ streckt unter anderem Stade Rennes die Fühler nach dem 28-Jährigen aus. Zudem seien Topklubs aufmerksam geworden, die sich Zetterer als neue Nummer zwei vorstellen können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am 8. Spieltag hatte der gebürtige Münchner für den damals verletzten Jiri Pavlenka (31) übernommen, seinen Posten aber auch nach dessen Genesung nicht mehr hergegeben. Bis 2025 ist Zetterers Vertrag an der Weser noch datiert. Im Sommer könnten die Bremer nach aktuellem Stand also letztmalig eine angemessene Ablöse für den fußballerisch so starken Schlussmann kassieren.