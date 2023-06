Rice-Finale in zwei Akten | Endlich Klarheit bei Gavi

Rice-Abschied mit Titel?

Es sind entscheidende Tage für Declan Rice. Am heutigen Mittwoch (21 Uhr) steigt das Finale der Conference League zwischen West Ham United und dem AC Florenz. Der englische Mittelfeldmann will sich mit einem Titel verabschieden und seinen Namen dick und fett in die Hammers-Annalen eintragen. „Es würde mir einfach alles bedeuten“, ließ er auf der gestrigen Pressekonferenz verlauten. Der ‚Daily Express‘ titelt: „Kapitän, Abgänger… Legende?“

Hinter dem letzten Punkt mag ein Fragezeichen stehen, nicht aber hinter dem zweiten. Diesen Sommer zieht Rice zu einem europäischen Topklub weiter, das ist ein offenes Geheimnis. Medial wird der Poker um seine Dienste vornehmlich als Zweikampf zwischen Bayern München und dem FC Arsenal dargestellt. Angesichts einer kolportierten Ablöse von rund 110 Millionen Euro haben die beiden Nebenbuhler „mehr Eisen im Feuer als ein Schmied“, so die Einschätzung von ‚Mirror‘-Reporter Mike Walters. Nach dem UECL-Finale ist vor dem Transfer-Finale.

Seit Monaten muss sich der FC Barcelona juristisch mit dem Fall Gavi auseinandersetzen. Wir erinnern uns: La Liga hat den Profi-Status des Mittelfeldspielers mit der Begründung rückgängig gemacht, dass das vom spanischen Financial Fairplay vorgegebene Kader-Budget der Blaugrana zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses überschritten war. Dagegen hat Barça Berufung eingelegt, die nun vom Obersten Gerichtshof in Barcelona bestätigt wurde. Der Verein habe die Frist für Gavis Registrierung als Profi eingehalten. Die Entscheidung ist endgültig, eine Berufung seitens La Liga nicht möglich. Der 18-Jährige ist damit wieder ganz offiziell Teil der A-Mannschaft.