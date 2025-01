Letzte Hürde geklärt: Ebimbe vor Frankfurt-Abschied

Für Junio Dina Ebimbe ist der Weg zur AS Monaco nun frei. Nach FT-Informationen sind sich die Franzosen mit Eintracht Frankfurt über eine Leihe mitsamt Kaufoption einig geworden. FT hatte zuvor berichtet, dass beide Klubs in Sachen Leihgebühr nur noch wenige hunderttausend Euro auseinanderliegen. Mit Monaco ist sich Ebimbe ebenfalls einig, der SGE-Abschied dürfte also in Kürze folgen.

In Frankfurt steht der 24-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag. Sportlich spielt der vielseitig einsetzbare Rechtsfuß aber in den Plänen der Adler keine große Rolle mehr. Sein letztes Pflichtspiel für die Eintracht hatte der Franzose im November bestritten. Coach Dino Toppmöller verzichtete seitdem auf eine Kadernominierung des einsteigen 6,5-Millionen-Einkaufs.