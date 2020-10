PSG mit Kaufoption für Kean?

Moise Kean könnte im Anschluss an seine Leihe dauerhaft bei Paris St. Germain bleiben. Bei der Verpflichtung des 20-jährigen Angreifers teilte PSG in der offiziellen Verkündung mit, keine Kaufoption mit dem FC Everton vereinbart zu haben. Laut ‚France Football‘ entspricht das nicht der Wahrheit. In der heutigen Ausgabe berichtet das Fachblatt von einer Kaufoption über 20 Millionen Euro.

Im Team von Thomas Tuchel soll Kean die Jokerrolle des zum FC Bayern gewechselten Eric Maxim Choupo-Moting ausfüllen. Sein Debüt könnte der italienische Nationalspieler (sieben Länderspiele) bereits am Freitag im Ligaspiel gegen Nîmes Olympique feiern. An die Toffees ist Kean noch bis 2024 gebunden. Im vergangenen Jahr zahlte Everton für den Mittelstürmer 28 Millionen Euro.