Atalanta: Boga-Transfer vor Vollzug

Der Transfer von Jeremie Boga (US Sassuolo) zu Atalanta Bergamo steht nach einer Verzögerung nun vor dem Abschluss. Laut der ‚Tuttosport‘ absolvierte der 24-jährige Ivorer am heutigen Neujahrstag erfolgreich den Medizincheck. Ursprünglich war die medizinische Untersuchung um die Weihnachtstage herum geplant.

Am morgigen Sonntag soll der Wechsel offiziell verkündet werden. Im Gespräch ist eine Ablöse von 22 Millionen Euro plus Boni für den Angreifer, der einen Vertrag bis 2026 erhalten wird. In der laufenden Saison kommt der Linksaußen auf drei Assists in zwölf Partien.