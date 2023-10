„Bock auf Leipzig“: Poulsen-Verlängerung rückt näher

Zum Ende der Sommer-Transferperiode war Yussuf Poulsen (29) plötzlich Gesprächsthema bei Borussia Dortmund. Der BVB hat nach einem zusätzlichen Mittelstürmer mit Bundesligaformat gesucht, ihn am Ende aber in Niclas Füllkrug (30) bei Werder Bremen gefunden. Poulsen will ohnehin wohl lieber bei RB Leipzig bleiben.

Gegenüber ‚Sky‘ macht der 72-fache dänische Nationalspieler den Fans der Roten Bullen Hoffnung auf eine zeitnahe Vertragsverlängerung: „Darüber wird gerade gesprochen, ich habe Bock auf Leipzig. Man sieht auch bei den anderen Jungs, die schon länger hier sind, dass sie auch noch Bock auf RB haben. Das ist bei mir nicht anders.“

Poulsen – seit 2013 in Leipzig unter Vertrag – ist nur noch bis nächsten Sommer an den Champions League-Teilnehmer gebunden. In allen bisherigen Pflichtspielen der Saison kam der Mittelstürmer zum Einsatz. In der Offensive verkörpert Poulsen einen einzigartigen Spielertyp, den RB sonst nicht im Kader hat. Sein Status als einziger Zielspieler, der als Arbeiter und mit dem Rücken zum Tor glänzt, könnte seine Zukunft bei den Sachsen sichern.