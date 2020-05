VfB: Rückendeckung für Matarazzo

Thomas Hitzlsperger lässt beim VfB Stuttgart auch nach dem vierten sieglosen Spiel in Folge keine Trainerdiskussion zu. „Wir sind vom Trainer überzeugt, das muss man ganz klar sagen“, äußert sich der Sportvorstand des Zweitligisten im ‚SWR‘. Hitzlsperger stellt klar: „Ich werde nichts schönreden oder Scheindiskussionen führen, die uns nichts bringen. Wir werden klar analysieren und unangenehme Dinge ansprechen, aber das tun wir intern.“

Pellegrino Matarazzo hatte Ende Dezember die Nachfolge von Tim Walter angetreten und holte seither 1,4 Punkte pro Partie, Vorgänger Walter verbuchte im Schnitt 1,85 Zähler. In der Tabelle rangiert der VfB auf Relegationsplatz drei. Am gestrigen Sonntag verlor Stuttgart mit 2:3 bei Holstein Kiel. „Wir wollen aufsteigen, und jeder hat den Ernst erkannt. Aber wir haben noch nicht die richtigen Mittel gewählt“, so Hitzlsperger.