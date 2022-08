Langer Ausfall: Diego Carlos schwer verletzt

Aston Villa muss einen schweren Rückschlag verkraften. Wie der Premier League-Klub mitteilt, hat sich Neuzugang Diego Carlos beim 2:1-Sieg gegen den FC Everton einen Riss der Achillessehne zugezogen und wird für längere Zeit ausfallen. Die bittere Verletzung zog sich der Innenverteidiger in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte zu.

Diego Carlos war Anfang Juli für 31 Millionen Euro vom FC Sevilla zu Aston Villa gewechselt und sollte als künftiger Abwehrchef vorangehen. Dem Vernehmen nach wird es sechs bis neun Monate dauern, bis der 29-jährige Brasilianer wieder für das Team von Steven Gerrard einsatzfähig ist.

Aston Villa can confirm Diego Carlos has ruptured his Achilles tendon.



We're all with you, Diego. 💜