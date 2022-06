Medien: Mané-Wechsel zu Bayern fix

Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool über einen Transfer von Sadio Mané haben zum Erfolg geführt. ‚Sky‘ berichtet, dass der 30-jährige Senegalese ab der kommenden Saison in der Bundesliga auflaufen wird. Inklusive Boni soll die Ablöse bei unter 40 Millionen Euro liegen.

Die ‚Bild‘ berichtet derweil von einer Sockelablöse von 32 Millionen Euro. Maximal neun weitere Millionen seien an Bonuszahlungen möglich.

Zwischen Bayern und dem Angreifer herrschte bereits seit einiger Zeit Einigkeit über einen Dreijahresvertrag. Der FC Liverpool lehnte jedoch zwei Angebote des deutschen Rekordmeisters ab, blieb vehement bei der Forderung von 50 Millionen Euro.

An der Säbener Straße könnte der Startransfer ein Vorgriff auf den Abgang von Robert Lewandowski in Richtung FC Barcelona sein. Der flexibel einsetzbare Mané lief auch in der vor wenigen Wochen beendeten Saison bei den Reds häufiger im Sturmzentrum auf.