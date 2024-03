Beste äußert sich zu DFB-Gerücht

Von einer mögliche Nominierung für die Nationalmannschaft wollte Jan-Niklas Beste am Samstagnachmittag nichts wissen. „Da kann ich immer noch drüber lachen, weil es in den letzten ein, zwei Wochen kein Gespräch mit dem Bundestrainer gab“, sagte der Topscorer des 1. FC Heidenheim im ‚Aktuellen Sportstudio‘ der ‚ARD‘ über Berichte, die besagten, es habe Kontakt zwischen Julian Nagelsmann und ihm gegeben.

Der 25-Jährige schätzt seine Situation zudem gar nicht so stark ein, wie die breite Öffentlichkeit. „Ich glaube, nach heute sieht man auch, für die Nationalmannschaft fehlt auch noch ein gutes Stück“, so Beste bezugnehmend auf die zuvor erlittene 0:1-Pleite beim FC Augsburg. Abschließend ergänzte Beste (sieben Tore/zehn Assists) noch: „Ich habe noch nicht eine Saison Bundesliga gespielt und dann wird man direkt mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh.“