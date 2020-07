Klopp spricht über seine Zukunftsplanung

Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat Einblick in seine Zukunftsplanung gewährt. Im Interview mit dem ‚SWR‘ sagte der deutsche Startrainer am Sonntagabend: „Der eigentliche Plan ist: Vier Jahre Liverpool jetzt noch. Wenn das hier nicht weitergeht, was logischerweise möglich ist nach dann neun Jahren, dann wirklich mal ein Jahr nichts machen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Klopp weiter: „In dieser Zeit will ich dann überlegen, was jetzt noch kommen soll. Da kann es viele Möglichkeiten geben. Ich hab dann erstmalig in meinem Leben die Möglichkeit, das zu machen, worauf ich gerade Bock habe. Vielleicht ist das ein Fußballverein, vielleicht ist das eine Nationalmannschaft. Ich weiß es nicht, weil es idealerweise fünf Jahre in der Zukunft liegt.“