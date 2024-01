Fortuna vermeldet Transfer-Doppelpack

Fortuna Düsseldorf holt kurz vor Transferschluss zwei Neuzugänge an Bord. Wie der Aufstiegsaspirant aus der zweiten Liga mitteilt, kommt Stürmer Marlon Mustapha (22) bis Saisonende per Leihe vom Serie B-Klub Como 1907 an den Rhein. Teil des Deals ist auch eine Kaufoption. In Deutschland war der Österreicher einst für Mainz 05 aufgelaufen. „Er bringt Dynamik und Durchsetzungsvermögen mit und hat darüber hinaus einen großen Aktionsradius, wodurch wir in der Spitze noch variabler sein werden in der Zukunft“, sagt Sportdirektor Christian Weber.

Darüber hinaus schließt sich Joshua Quarshie (19) den Düsseldorfern an. Fortuna leiht den Innenverteidiger bis Sommer 2025 von der TSG Hoffenheim aus, eine Kaufoption gibt es nicht. Weber erklärt: „Joshua bringt herausragende athletische Fähigkeiten mit und hat alle Voraussetzungen, um sich zu einem sehr guten Innenverteidiger zu entwickeln.“