„Haben mir diese Chance gegeben“: Sanchos BVB-Fazit

Jadon Sancho ist froh, bei Borussia Dortmund den Weg über die Bundesliga gegangen zu sein. Im Gespräch mit ‚Sky‘ erinnert sich der englische Vize-Europameister an den Sommer 2017, als er aus der Jugendabteilung von Manchester City ins Ruhrgebiet wechselte.

„Der Klub hat sich sehr um mich bemüht“, erzählt Sancho über die Avancen des BVB, „dann habe ich gesehen, wer noch alles in Dortmund spielt. Zum Beispiel Christian Pulisic, der damals auch erst 19 Jahre alt war. So war er fast ein Vorbild für mich. Ich sah ihn und dachte mir: Das könnte auch ich sein.“ Zwei Jahre ist Sancho jünger als der US-Amerikaner, der heute beim FC Chelsea spielt.

„Habe Leistung gebracht“

„Zum Glück“, resümiert der heute 21-Jährige, „hat mir der BVB diese Chance gegeben und ich glaube, ich habe diese Leistung dann auch gebracht.“ Hat er: 50 Tore und 64 Vorlagen in 137 Pflichtspielen in Schwarz-Gelb sprechen für sich.

Im vergangenen Sommer ging es für Sancho zurück nach Manchester zu Citys Stadtrivalen United. „Bei der Nationalmannschaft habe ich schon Jesse Lingard, Marcus Rashford, Harry Maguire und Luke Shaw kennengelernt. Die haben immer gesagt: Komm doch zu United […].“ Richtig ernst sei es dann aber erst nach der Europameisterschaft 2021 geworden.

An seine Leistungen in Dortmund konnte Sancho als Red Devil noch nicht anknüpfen (fünf Saisontore, zwei Assists). Er räumt ein: „Es war sicher nicht meine beste Saison, aber ich habe viel gelernt. Eine neue Liga, neue Mitspieler. Ich würde sagen, dass ich erst jetzt so richtig anfange, mich freizuspielen. Ich fühle mich immer wohler und bin glücklich.“