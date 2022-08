Ajax: Klaiber zurück zum Jugendklub

Rechtsverteidiger Sean Klaiber (28) steht vor der Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Utrecht. Wie ‚De Telegraaf‘ berichtet, kommt der Niederländer von Ajax Amsterdam trotz eines bis 2023 gültigen Vertrags ablösefrei an seine alte Wirkungsstätte. Klaiber opfert zudem einen großen Teil seines bisherigen Gehalts, um einen Transfer möglich zu machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

2020 hatte Ajax den defensiven Außenbahnspieler für 4,25 Millionen Euro aus Utrecht verpflichtet. In den vergangenen zwei Jahren war Klaiber in Amsterdam jedoch meist außen vor. So absolvierte der dreifache Nationalspieler des Surinam lediglich 22 Pflichtspiele für den Klub aus der Grachtenstadt.