Corona: Nations League-Finale ohne Rabiot

Die französische Nationalmannschaft muss im Nations League-Finale gegen Spanien am morgigen Sonntag (20:45 Uhr) auf Adrien Rabiot verzichten. Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin hat die Équipe Tricolore aufgrund einer Corona-Infektion verlassen.

Rabiot begab sich nach dem positiv ausgefallenen Testergebnis umgehend in Isolation. Eine Nachnominierung darf Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps nicht vornehmen und geht deshalb mit einem 21-köpfigen Kader in die in Mailand ausgetragene Partie.