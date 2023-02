Hertha: Cigerci feiert Startelf-Comeback

Erstmals nach seiner Rückkehr zu Hertha BSC steht Winter-Neuzugang Tolga Cigerci in der Startelf des Bundesligisten aus der Hauptstadt. Trainer Sandro Schwarz lässt den 30-jährigen Mittelfeldspieler in der heutigen Partie gegen Borussia Mönchengladbach (15:30 Uhr) im zweiten Pflichtspiel-Einsatz von Beginn an von der Leine.

Bei seinem Debüt gegen Eintracht Frankfurt (0:3) vor einer Woche wurde Cigerci in der Halbzeit eingewechselt. Gegen die Fohlen soll er Herthas Zentrale nun vom Start weg stabilisieren. Ende Januar war der Rechtsfuß nach sechseinhalb Jahren Abstinenz zur Alten Dame zurückgekehrt.

