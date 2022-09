Arthur auf dem Weg nach Liverpool

Lange Zeit galt der FC Valencia als großer Favorit auf die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Arthur, in spanischen Medien war bereits von einer Einigung die Rede. Statt auf der iberischen Halbinsel heuert Arthur nun aber in England an.

Wie Gianluca Di Marzio und ‚Goal Italia‘ berichten, zieht es den 26-Jährigen zum FC Liverpool. Der Medizincheck sei bereits angesetzt, Arthur kommt per Leihe zum Klopp-Klub. Arthurs Vertrag bei Juventus Turin läuft noch bis 2025.

Der Brasilianer war vor zwei Jahren für 76 Millionen Euro vom FC Barcelona zur Alten Dame gewechselt. Liverpool reagiert mit der Arthur-Leihe auf den personellen Engpass im Mittelfeld. Thiago (31) und Alex Oxlade-Chamberlain (29) fehlen den Reds aktuell verletzt.