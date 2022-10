Stach über seine WM-Chance

Anton Stach hat die Hoffnung auf eine Nominierung für die anstehende Weltmeisterschaft noch nicht aufgegeben. „Wir waren beide der Meinung, dass ich erst mal gesund werden soll“, berichtet der Mittelfeldspieler des FSV Mainz 05 in der ‚Bild‘ von einem Gespräch mit Bundestrainer Hansi Flick, „jetzt muss ich Leistung bringen und dann entscheidet er letztendlich, ob ich in den Kader für die anstehende WM berufen werde oder nicht. Dafür gebe ich natürlich alles, was in meiner Macht steht.“

Der 23-Jährige hat seit einigen Wochen mit hartnäckigen Hüftproblemen zu kämpfen, die ihn daran gehindert haben, seine Topform aus der Vorsaison zu bestätigen. „Ich war zunehmend frustriert, weil ich durch die Hüftprobleme einfach nicht so gut performt habe, wie ich es von mir erwarte. Dann habe ich endlich erkannt, dass ich erst zu hundert Prozent fit werden muss. Das habe ich jetzt geschafft. Ich fühle mich wieder viel freier, dynamischer“, erklärt der zweimalige Nationalspieler.