Josh Doig zieht es vom schottischen Erstligisten Hibernian FC zu Hellas Verona. Beim italienischen Klub unterschreibt der 20-jährige Linksverteidiger ein Arbeitspapier bis 2026.

