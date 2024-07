BVB: Die Zahlen zum möglichen Cherki-Coup

Am vergangenen Sonntag endete bei Borussia Dortmund eine Ära, nach zwölf Jahren in schwarz-gelb lief der Vertrag von Marco Reus offiziell aus. In die Fußstapfen des Ur-Borussen ist längst Julian Brandt getreten, dahinter soll nun ein französisches Talent Druck machen.

Wie FT bereits am vergangenen Sonntag exklusiv berichtete, zeichnet sich der Transfer von Rayan Cherki mehr und mehr ab. Die ‚Bild‘ liefert nun die passenden Zahlen zum Deal. Die mögliche Ablöse für den Franzosen taxiert die Boulevardzeitung auf 15 Millionen Euro. In Dortmund wartet auf den 20-Jährigen ein Vierjahresvertrag.

Die sich anbahnende Einigung der beiden Klubs kann auch als kleiner Seitenhieb in Richtung Paris St. Germain verstanden werden. Nach FT-Informationen ist die gehandelte Ablöse genau jene Summe, die der Pariser Nobelklub geboten hatte, OL aber zu wenig war.

Olympique will logischerweise ungern einen direkten Ligue 1-Konkurrenten stärken und schließt den Deal entsprechend lieber mit dem BVB ab. Cherki sammelte für OL bereits wettbewerbsüberhgreifend 141 Pflichtspiele und war dabei an 42 Toren direkt beteiligt. Die offizielle Vollzugsmeldung könnte zeitnah erfolgen.