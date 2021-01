Arminia: Edmundsson & Soukou könnten Geld einspielen

Cebio Soukou (28) und Jóan Simun Edmundsson (29) könnten Arminia Bielefeld bald verlassen. Laut dem ‚kicker‘ gibt es Interesse an beiden Spielern, vorwiegend aus den Niederlanden und Belgien. Ein Verkauf beider Akteure ist denkbar, um die Ostwestfalen auf dem Transfermarkt handlungsfähiger zu machen. Mögliche Verstärkungen für das Saisonziel Klassenerhalt wie beispielsweise Sebastian Vasiliadis (23, SC Paderborn) haben die Arminen bereits auserkoren.

Soukou trat in dieser Saison schon als Torschütze in Erscheinung, hatte zuletzt aber das Nachsehen gegenüber Christian Gebauer. „Cebio muss zusehen, dass er wieder gut trainiert und an Christian vorbeizieht“, fasst Trainer Uwe Neuhaus die Situation um den Flügelspieler zusammen. Der Färöer Edmundsson hingegen spielt die gesamte Saison nur eine Nebenrolle und kommt lediglich auf fünf Kurzeinsätze.