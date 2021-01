FC Bayern: Gnabry bereut West Brom nicht

Serge Gnabry (25) blick versöhnlich auf sein wenig erfolgreiches Gastspiel bei West Bromwich Albion in der Hinrunde 2015/16 zurück. „Letztlich ist es so: Wäre ich nicht zu West Brom gegangen, wäre es alles nicht so gelaufen. Ich wäre jetzt nicht hier bei Bayern und wäre kein Champions League-Sieger“, resümiert der deutsche Nationalspieler im Interview mit der ‚Daily Mail‘.

Der damals 20-jährige Gnabry war 2015 vom FC Arsenal an West Brom verliehen worden, kam aber nur zu einem Kurzeinsatz in der Premier League, ehe Trainer Tony Pulis den Flügelstürmer gar in die U23 abschob. Über die Stationen Werder Bremen und TSG Hoffenheim schaffte Gnabry schließlich doch noch den großen Durchbruch und ist mittlerweile Stammspieler bei Bayern München.