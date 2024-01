Sturmtalent Ansah verlängert bei Paderborn

Der SC Paderborn setzt langfristig auf Mittelstürmer Ilyas Ansah. Der 19-Jährige verlängert vorzeitig seinen Vertrag beim Zweitligisten. Über die genaue Laufzeit machen die Paderborner keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ilyas ist ein Paradebeispiel für die Entwicklung, die wir mit jungen Spielern in unserem Verein anstreben. Er hat sich aus der eigenen Jugend über die U21 für den Zweitliga-Kader empfohlen und auf diesem Niveau bereits seine Qualitäten gezeigt“, so Geschäftsführer Sport Benjamin Weber. Der 1,94 Meter große Ansah kam in dieser Saison bislang auf neun Einsätze. Dabei erzielte er den entscheidenden Siegtreffer zum 2:1 gegen den Hamburger SV.