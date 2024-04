Sevilla: Ramos sondiert den Markt

Die Zeit von Sergio Ramos beim FC Sevilla könnte schon zeitnah ihr Ende finden. Der 38-Jährige prüft derzeit laut ‚Relevo‘ mit seinen Agenten, welche Optionen er für die kommende Saison hat. Sein Vertrag bei den Andalusiern läuft nach der Saison aus, ein Angebot zur Verlängerung liegt bislang nicht auf dem Tisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da Sevilla die internationalen Wettbewerbe verpassen wird und dementsprechend Einsparungen von bis zu 60 Millionen Euro vornehmen muss, könnte Ramos ebendiesen zum Opfer fallen. Allzu lange will sich der Innenverteidiger keine Zeit mit der Entscheidung über seine Zukunft lassen, heißt es. Schon im vergangenen Sommer war Ramos nach seinem Abschied von Paris St. Germain knapp zwei Monate vertragslos. Ein Szenario, das er in diesem Sommer vermeiden möchte, so das spanische Onlineportal.