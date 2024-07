Darmstadt-Abschied: Neuer Mehlem-Klub enthüllt

Marvin Mehlem wechselt nach England. Laut ‚Transfermarkt.de‘ zieht es den 26-Jährigen zum englischen Zweitligisten Hull City, der vom ehemaligen HSV-Trainer Tim Walter gecoacht wird. Bereits gestern teilte der SV Darmstadt offiziell mit, dass Mehlem für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt wurde. Dessen Vertrag läuft 2025 aus, es wird also eine Ablöse fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der offensive Mittelfeldspieler lief seit sechs Jahren am Böllenfalltor auf und verbuchte in 191 Partien 21 Tore und 31 Vorlagen. Wegen seines langen verletzungsbedingten Ausfalls konnte Mehlem in der abgelaufenen Saison nur bedingt beim Ziel Klassenerhalt mithelfen, das die Darmstädter verpassten.