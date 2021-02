United: Mini-Startgebot für Sancho?

Monatelang wurde Manchester United im vergangenen Jahr als potenzieller neuer Arbeitgeber von Jadon Sancho gehandelt. Ein Transfer kam aber nie zustande, denn der Premier League-Riese konnte Borussia Dortmund kein angemessenes Angebot vorlegen. 120 Millionen Euro wurden seinerzeit aufgerufen.

Nun tat sich Sancho in den vergangenen Monaten ungewohnt schwer, die Leichtigkeit vergangener Monate war verschwunden. Zwar zeigt der 20-Jährige seit dem Jahreswechsel ansteigende Form (26 Saisonspiele, acht Tore, 13 Vorlagen), 120 Millionen Euro lassen sich aber auch so kaum mehr erzielen. Wie ‚Eurosport‘ berichtet, ist man davon auch in Manchester überzeugt.

Nur noch die Hälfte?

Dort erkenne man sogar einen dramatische Preisverfall. Wie der TV-Sender aus dem United-Umfeld erfuhr, kalkulieren Verantwortliche der Red Devils mit einem Sommer-Startgebot im Bereich von umgerechnet rund 57 Millionen Euro. Zwar ließe dieses noch Spielraum nach oben, dem dreistelligen Millionenbereich wird sich United aber kaum annähern wollen.

Dem BVB dürfte der Abwärtstrend bei Sanchos Ablöse nicht gefallen, vermeiden lässt sich dieser aber ohne eine furiose Leistungsexplosion in den kommenden Wochen kaum. Sollten die Schwarz-Gelben überdies die Champions League-Ränge verpassen, wird sich ihr Blatt weiter verschlechtern.