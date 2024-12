Füllkrug über Beginn bei West Ham: „Maximal beschissen“

Niclas Füllkrug findet sich seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu West Ham United noch nicht so wirklich zurecht. Im Podcast ‚Copa TS‘ erzählt der Stürmer: „Natürlich hatten wir ganz andere Ziele. Es lief auch für mich maximal beschissen, mal ganz deutlich ausgedrückt.“ Der 31-Jährige fiel mehrere Monate mit Problemen an der Achillessehne aus, erst seit Dezember findet er so langsam in die Spur.

Füllkrug gibt in dem Gespräch auch Einblicke, wie der Wechsel zu den Hammers im Sommer zustande gekommen ist: „Ich habe natürlich auch sehr intensive Gespräche geführt zu so einem riskanten Schritt. Weil ich wusste, ich gehe einen Schritt tiefer und ein gewisses Risiko ein, dass ich nächstes Jahr nicht international spiele, vielleicht in dem darauffolgenden Jahr auch nicht und mache einen großen, großen Wechsel.“ West Ham hatte dem BVB im Sommer 27 Millionen Euro für die Dienste des Stürmers überwiesen, der in London einen Vertrag bis 2028 unterschrieb.