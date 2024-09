Eintracht: Ebimbe-Verbleib bestätigt

Junior Dina Ebimbe (23) wird seine Zelte bei Eintracht Frankfurt vorerst nicht abbrechen. Das bekräftigte Chefcoach Dino Toppmöller auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr): „Junior Dina Ebimbe hat uns im Trainerteam klar gesagt, dass er froh ist, hier zu sein, und Bock auf Eintracht Frankfurt hat. Auf dem Trainingsplatz hat er seinen Worten Taten folgen lassen. Er wird uns noch viel Freude bereiten.“

Ebimbe wurde in den vergangenen Tagen unter anderem mit Galatasaray in Verbindung gebracht. Ein Engagement zerschlug sich Berichten zufolge aber, weil Ebimbe letztlich nicht in die Süper Lig wollte. Am Main steht der französische Mittelfeldspieler bis 2027 unter Vertag.