Innerhalb der Liga: Roma verleiht Belotti

Andrea Belotti wird den Rest der laufenden Saison für einen anderen Klub auf Torejagd gehen. Wie der AC Florenz mitteilt, kommt der Mittelstürmer per Leihe von der AS Rom. In der italienischen Hauptstadt kam der 30-jährige Nationalspieler nicht regelmäßig zum Zug.

In der Hinrunde kam Belotti lediglich auf etwas weniger als 1000 Spielminuten, verteilt auf alle Wettbewerbe an der die Roma teilnahm. Zu Buche stehen sechs Treffer. In Florenz soll der wuchtige Angreifer wieder häufiger in der Startelf stehen. Sein Vertrag bei den Giallorossi läuft noch bis 2025.