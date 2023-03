„Bessere Chancen“: Weiser über Algerien und seine Bremen-Zukunft

Mitchell Weiser kann sich eine langfristige Zukunft bei Werder Bremen vorstellen. In einer Medienrunde sagte der 28-Jährige: „Es ist gut möglich, dass ich noch länger hier bleibe. Natürlich hängt das auch mit dem weiteren Saisonverlauf zusammen. Aber meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl und es macht viel Spaß für Werder zu spielen.“

Verlängerung bei Klassenerhalt?

Was Weiser mit dem Saisonverlauf meint, dürfte klar sein. Schon zuletzt wurde berichtet, der Außenverteidiger wolle abwarten, ob Werder der Klassenerhalt gelingt. Bleibt Bremen in Liga eins, steht einer Verlängerung wohl wenig im Wege.

Algerien „immer im Kopf“

Auch zu den Gerüchten um eine mögliche Nominierung für die algerische Nationalmannschaft nahm Weiser Stellung. „Die Option hatte ich immer im Kopf. Es ist ein wichtiges Ziel von mir, ein großes Turnier zu spielen. Bei Algerien sehe ich bessere Chancen, das zu erreichen“, gab der Ex-Bayern-Spieler zu verstehen.

Am gestrigen Mittwoch hatte Weiser gegenüber ‚Spox.com‘ erstmalig über seine Ambitionen bei den Nordafrikanern gesprochen: „Ich habe den Pass noch nicht, aber ich bin gerade dabei. Für mich wäre das ein Abenteuer.“

Weisers algerische Wurzeln, die der Rechtsfuß von mütterlicher Seite aus besitzt, würden sich auch in seinem Gemüt widerspiegeln: „Mein Charakter scheint nicht so deutsch zu sein. Ich habe etwas Afrikanisches in mir.“ Von Weisers Seite spricht also nichts gegen eine Nominierung für die Wüstenfüchse.