40 Millionen: West Ham buhlt um Danjuma

West Ham United peilt offenbar die Verpflichtung von Arnaut Danjuma (25) an. Fabrizio Romano und dem ‚Guardian‘ zufolge befinden sich die Hammers in Verhandlungen mit dem FC Villarreal, bei dem der niederländische Stürmer noch bis 2026 unter Vertrag steht. Das Arbeitspapier soll eine Ausstiegsklausel von 54 Millionen Euro beinhalten.

West Hams Angebot kommt da nicht ran, der ‚Guardian‘ berichtet von 40 Millionen Euro. So oder so wird Danjuma eine ordentliche Stange Geld kosten. Er soll die „Statement-Verpflichtung“ der Londoner in diesem Sommer werden. Gespräche mit dem Spieler selbst stehen allerdings noch aus.