Bayer: Azmoun im Anflug | Bailey prüft Optionen

Bayer Leverkusen steht offenbar vor der Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers. Wie ‚Sport1‘ berichtet, ist sich der Bundesligist mit Sardar Azmoun einig, 14 Millionen Euro Ablöse plus Boni sollen an Zenit St. Petersburg fließen. Zuletzt kursierten auch höhere Zahlen.

Azmoun spielt seit Februar 2019 in St. Petersburg und erzielte seitdem 54 Tore in 85 Spielen. Nun sieht sich der 26-jährige Iraner bereit für den Schritt in eine Topliga. Neben Patrik Schick (25) und Lucas Alario (28) wäre Azmoun der dritte Mittelstürmer im Kader. Um das genannte Duo ranken sich jedoch Wechselgerüchte.

Bailey will weg

Unterdessen deutet immer mehr darauf hin, dass Leon Bailey die Werkself nach viereinhalb Jahren verlassen wird. Er sei „zu 100 Prozent bereit für den nächsten Schritt“, stellte der Flügelstürmer jüngst in der Sendung ‚Futbol Americas‘ auf ‚ESPN‘ klar: „Ich will eine neue Herausforderung annehmen.“

Diese liegt bestenfalls in der englischen Premier League. Stiefvater Craig Butler bestätigt der ‚Bild‘ „unterschiedliche Interessenten“ von der Insel und sagt: „Wir prüfen die Optionen.“ Aston Villa blitzte der Boulevardzeitung zufolge mit einem 30-Millionen-Angebot ab, Bayer fordere 35 Millionen für den 23-jährigen Jamaikaner.