Gladbacher Leih-Duo: Der Plan mit Fraulo & Sanches

Borussia Mönchengladbachs Leihduo Oscar Fraulo (20) und Yvandro Sanches Borges (19) könnte in der kommenden Saison eine neue Chance bei den Fohlen erhalten. Gegenüber der ‚Bild‘ verrät Gladbachs Sportdirektor Nils Schmadtke: „Oscar hat sich prächtig entwickelt. Er ist ein echter Typ, tut anderen auch im Training weh. Stand heute wird Oscar zu uns zurückkehren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Während Mittelfeld-Youngster Fraulo für den FC Utrecht groß aufspielt und in 29 Partien auf zwei Tore sowie sechs Assists kommt, zog sich Borges nach nur elf Einsätzen (eine Vorlage) im Trikot von NEC Nijmegen einen Kreuzbandriss zu. Über den luxemburgischen Außenbahnspieler sagt Schmadtke: „Yvandro ist in den letzten zwölf Monaten unheimlich gereift. Wenn er Ende des Jahres wieder fit ist, spielt er in unseren Planungen definitiv eine wichtige Rolle.“