PSG: Galtier bleibt vorerst im Amt

Paris St. Germain zieht offenbar keine Konsequenzen aus dem Rassismus-Eklat um Cheftrainer Christophe Galtier. Wie die ‚L’Équipe‘ und ‚Le Parisien‘ übereinstimmend berichten, wollen die PSG-Verantwortlichen bis zum Saisonende mit dem 57-Jährigen weitermachen. Laut ‚Nice-Matin‘ ist das Aus von Galtier im Sommer aber bereits beschlossene Sache. Offen ist, ob dies mit dem aktuellen Eklat um den Trainer zusammenhängt, schließlich thematisierten französische Medien schon zuvor eine mögliche Entlassung des Coaches zum Saisonende.

Galtier rückte gestern in den Fokus eines handfesten Skandals. ‚RMC‘ veröffentlichte eine E-Mail, die Julien Fournier, ehemaliger Sportdirektor beim OGC Nizza, im Sommer 2021 an seinen Vorgesetzten geschickt hatte. In dieser warf er Galtier vor, der zur selben Zeit Trainer in Nizza war, rassistische Äußerungen getätigt und die Kaderplanung des Klubs aus rassistischen Gesichtspunkten heraus kritisiert zu haben.

