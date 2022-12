Brasilien tanzt und trifft | Portugal unter Druck

Brasiliens Samba

Die Fußballwelt ist beeindruckt von Brasiliens 4:1 im WM-Achtelfinale gegen Südkorea. Vor allem in der ersten Halbzeit zauberte die Seleção. Der italienische ‚Corriere dello Sport‘ spricht gar von einem „Wunder", für die ‚Gazzetta dello Sport‘ war es ein „Sieg für Pelé“. In Anlehnung an ein Lied des belgischen Sängers Stromae titelt die französische ‚L’Équipe‘ „Dann tanzen wir“. Am Freitag (16 Uhr) kommt es im Viertelfinale zum Duell mit Vizeweltmeister Kroatien.

„Alles oder nichts“ für Portugal

Die spielerische Leichtigkeit geht Portugal beim Turnier in Katar bislang noch ab. Am heutigen Dienstag (20 Uhr) bietet sich jedoch die nächste Gelegenheit, das Gegenteil zu beweisen. Die Portugiesen treffen in der Runde der letzten 16 auf die Schweiz. Für die ‚A Bola‘ geht es dabei schon „um alles oder nichts“. Die Überschrift der ‚Record‘ lautet „Das macht 10 + Ronaldo“.

„Attacke“

Eine ähnlich große Bedeutung hat das Achtelfinale für Spanien. La Roja misst sich mit mutigen aufspielenden Männern aus Marokko (16 Uhr). Die ‚Sport‘ bläst zur „Attacke!“. Bei der ‚as‘ heißt es „Spielen und Weiterkommen“. Am letzten Gruppenspieltag verlor die Mannschaft von Luis Enrique mit 2:1 gegen Japan. Heute will man wieder ein anderes Gesicht zeigen.