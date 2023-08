Der Preis für Lindström

Zu Jesper Lindströms bevorstehendem Transfer zur SSC Neapel sickern weitere Details durch. Nach Informationen von ‚Sky‘ beläuft sich die Ablöse auf ein Gesamtvolumen von 35 Millionen Euro. Am gestrigen Sonntagabend hat sich der Offensivspieler auf den Weg nach Italien gemacht.

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller deutete an: „Es kann gut sein, dass in den nächsten Tagen ein Transfer über die Bühne geht.“ Die SGE hatte den 23-jährigen Dänen vor zwei Jahren für sieben Millionen Euro von Bröndby IF geholt.