Neues Sturm-Talent für Augsburg

Der FC Augsburg hat sich die Dienste eines vielversprechenden Angreifers gesichert. Wie die Fuggerstädter verkünden, kommt Lucas Ehrlich ablösefrei von Dynamo Dresden und unterschreibt einen bis 2027 datierten Vertrag. Per Option kann das Arbeitspapier um eine weitere Saison verlängert werden. Der 19-Jährige hat beim FCA eine klare Perspektive in der Profimannschaft, soll aber zunächst über das Regionalliga-Team an das nötige Niveau herangeführt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mit Lucas Ehrlich konnten wir ein weiteres vielversprechendes Talent für den FC Augsburg gewinnen. Als großgewachsener und abschlussstarker Angreifer verfügt er über großes Potenzial und wir sind sicher, dass er seinen Weg gehen wird. Wir werden Lucas aber die nötige Zeit geben, damit er sich in Ruhe bei uns weiterentwickeln kann“, so Geschäftsführer Sport Stefan Reuter.

Lese-Tipp

Gespräche laufen: Tietz vor Bundesliga-Wechsel?