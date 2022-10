Köln: Ljubicic fällt lange aus

Der 1. FC Köln muss offenbar für längere Zeit auf Dejan Ljubicic verzichten. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der Mittelfeldspieler im gestrigen Rheinderby einen Innenbandriss zugezogen. Als Ausfallzeit gibt der Pay-TV-Sender bis zu drei Monate an.

Ljubicic zählte in dieser Saison bei den Kölner bislang zu den Leistungsträgern. Wettbewerbsübergreifend stand er bereits in 15 Spielen auf dem Platz, erzielte sechs Tore und legte einen weiteren Treffer auf. Gegen Borussia Mönchengladbach (2:5) musste er in der 40. Minute verletzt ausgewechselt werden.

Update (13:47 Uhr): Der 1. FC Köln hat mittlerweile bestätigt, dass Ljubicic verletzt bis zum Ende des Jahres fehlen wird.