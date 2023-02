Gladbach: Klarer Plan mit Kapitän Stindl

Geht es nach den Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach, soll Lars Stindl auch in der kommenden Saison für die Fohlen auflaufen. „Wir wollen mit Lars verlängern“, sagte Sportdirektor Roland Virkus auf der zurückliegenden Pressekonferenz, merkte aber auch an: „Beide Parteien müssen das wollen. Lars macht sich natürlich mit 34 Jahren auch Gedanken, wie er seine Zukunft gestalten will.“

Der Ball liegt also beim Gladbacher Kapitän. Der Borussia-Boss weiter: „Entweder bleibt er bei uns oder er geht zurück in seine Heimat, um noch einmal was anderes zu machen – das sind seine momentanen Überlegungen. Das ist ein ganz normaler Prozess.“ Zuletzt kursierten Berichte über Stindls mögliche Rückkehr zum Heimatverein Karlsruher SC.

