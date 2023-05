Neun Klubs interessiert: Straßburg-Youngster Diarra spielt groß auf

Habib Diarra könnte es in die Premier League ziehen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, haben Aston Villa und die Wolverhampton Wanderers die Fühler nach dem Mittelfeldspieler von Racing Straßburg ausgestreckt. Der Zeitung zufolge wurde der 19-Jährige am 35. Spieltag gegen OGC Nizza (2:0) von insgesamt neun Klubs beobachtet.

Diarra spielt seit 2018 für Straßburg, hat sich von der U17 bis zu den Profis gekämpft. In der laufenden Saison entwickelt sich der Rechtsfuß mit 27 Einsätzen und sechs Torbeteiligungen (drei Tore, drei Vorlagen) zum Stammspieler in der Ligue 1. Folglich taucht der Franzose auf dem Radar zahlreicher Premier League-Klubs auf. Vertraglich ist Diarra noch bis 2027 an seinen Ausbildungsverein gebunden.

