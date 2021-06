River Plate arbeitet an Alario-Rückkehr

Lucas Alario könnte Bayer Leverkusen im anstehenden Transfersommer verlassen. Wie das in der Regel gut informierte ‚TyC Sports‘ berichtet, möchte River Plate den 28-jährigen Stürmer zurück in seine argentinische Heimat holen. Erster Kontakt sei bereits aufgenommen worden.

Noch sollen sich die Verhandlungen jedoch in einem frühen Stadium befinden. Auch die grundsätzliche Form des Klubwechsels ist offenbar noch unklar. Möglich sei sowohl ein fester Transfer von Alario als auch eine Leihe. Um eine solche zu ermöglichen, müsste El Pipa, wie der Torjäger in Argentinien genannt wird, jedoch erst seinen 2022 auslaufenden Vertrag in Leverkusen verlängern.

Zurück zum Ex-Klub?

Alario war 2017 von River Plate zur Werkself gewechselt. Seitdem stand er in 99 Spielen für Bayer auf dem Feld, schoss dabei 36 Tore und bereitete 14 weitere Treffer vor. Einen unumstrittenen Stammplatz hatte der 28-Jährige jedoch nur selten inne.

Das ist wohl auch der Grund, warum Alario einen Wechsel anstrebt. Um seine Chancen auf eine Teilnahme an der WM 2022 zu wahren, will der Argentinier zu einem Verein, der ihm regelmäßige Spielpraxis garantiert. Bei seiner alten Liebe aus Buenos Aires wäre das sicherlich der Fall.