PSG: Pochettino muss bei Klub-Bossen antreten

Bei Paris Saint-Germain wurden die hohen Erfolgsansprüche schon einigen Trainern zum Verhängnis – als Nächster könnte sich schon bald Mauricio Pochettino in die Liste gescheiteter Übungsleiter einreihen. Nach dem jüngsten 4:0-Sieg bei Montpellier sprach der Chefcoach ein mögliches Treffen mit den Vereinsverantwortlichen im Rahmen eines Kurztrainingslagers in Katar (vom 15. bis 17. Mai) an.

„Zweifellos sollte ich den Präsidenten in Katar treffen. Wir werden uns sicher treffen. Aber damit das klar ist: Die Planung unserer Treffen obliegt immer unseren Vorgesetzten.“, wird der Argentinier nach der Partie zitiert. Das frühe Scheitern in der Champions League trotz namhafter Verpflichtungen könnte das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Trotz des französischen Meistertitels in dieser Saison ist eine Trennung zwischen Pochettino und PSG nicht abwegig.