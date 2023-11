Baumgart: Klartext zu Diehl

Steffen Baumgart hat klargestellt, dass Justin Diehl den 1. FC Köln zum Saisonende verlassen will. „Wir haben die Tür nie zu gemacht. Haben ihm viele Möglichkeiten gegeben. Er will aber – Stand jetzt – nach dem kommenden Sommer nicht mehr bei uns sein. Wir würden gerne mit ihm weiterarbeiten und ihn hier zum Bundesligaprofi machen“, so die klaren Worte des Trainers laut ‚Sky‘.

Der 19-jährige Diehl läuft in Köln für die Regionalliga-Mannschaft auf. Weil er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will, setzt Baumgart auf andere Spieler. Der Coach dazu: „Er muss es aber auch wollen. Ich kümmere mich sonst lieber um die Jungs, die auch in Zukunft ihre sportliche Heimat hier sehen. Eine vorzeitige Trennung im Winter ist aktuell kein Thema. Er ist ein guter Junge und wird seinen Weg gehen, aber eben nicht mit uns.“