Niemeyer: Keine Zweifel an Stark-Zukunft

Peter Niemeyer verschwendet keinen Gedanken daran, dass Niklas Stark den SV Werder Bremen im Sommer verlassen könnte. „Niklas wird auch im nächsten Jahr ein wichtiger Faktor sein“, ist sich der Lizenzbereichsleiter gegenüber der ‚Bild‘ sicher und führt aus: „Er ist ein sehr erfahrener Innenverteidiger, wir wissen, welche Qualitäten wir an ihm haben. Es stimmt, dass es noch keine Gespräche gab. Der Moment, über die Zukunft zu sprechen, ist noch nicht gekommen, zumal er auch noch einen Vertrag hat. Wir sind zufrieden mit ihm, sehen da aktuell keinen Zeitdruck.“

Stark steht noch bis 2026 in Bremen unter Vertrag und machte seinem Arbeitgeber zuletzt Hoffnung: „Ich mag die Stadt, ich mag die Fans, ich mag das Stadion, ich mag die Jungs und ich mag das Team um das Team herum. Vorstellen kann ich mir vieles. Ich glaube, wenn man die letzten Jahre so betrachtet, waren die sehr erfolgreich für Werder - und auch für mich.“ Gegenüber der ‚Bild‘ fordert der 29-Jährige allerdings: „Ich tendiere eher zur Klarheit, das muss ich ehrlich sagen. Die Gespräche werden zeigen, wohin die Richtung geht. Finden wir nicht zueinander, ist es logisch, dass man die Augen aufmacht und schaut, ob man was anderes macht.“