Station Nummer zwölf: Sturm-Oldie Costa sucht Klub

Diego Costa muss sich wieder auf Klubsuche begeben. Wie ‚Globo Esporte‘ berichtet, erhält der ehemalige spanische Nationalstürmer nach Auslaufen keinen neuen Vertrag bei Botafogo. Dem brasilianischen Erstligisten schloss sich Costa erst im vergangenen Sommer an und erzielte in 15 Spielen nach seiner Ankunft immerhin drei Tore. Zuvor lief er für die Wolverhampton Wanderers in der Premier League auf.

Costa ist in Europa kein Unbekannter. Hierzulande kennt man das Enfant terrible insbesondere aus seinen Engagements bei Atlético Madrid (216 Spiele/83 Tore) und dem FC Chelsea (120 Spiele/59 Tore). Vereinslos ist der mittlerweile 35-Jährige nicht zum ersten Mal. Bereits von Januar bis August 2021 sowie von Januar bis September 2022 stand der Rechtsfuß ohne Klub da, nun muss er sich erneut auf die Suche begeben. Findet er einen neuen Arbeitgeber, wäre das für Costa Station Nummer zwölf im Profifußball.